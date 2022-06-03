Глава воронежского облздрава Александр Щукин получит орден Пирогова

Щукина наградили «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу» Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Награду учредили в первый год пандемии

Руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Александра Щукина наградили орденом Пирогова. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал в четверг, 2 июня.

В документе говорится, что Александр Щукин удостоен ордена «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу".

Напомним, орден Пирогова учредили в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса. Его получают за «за самоотверженность при оказании медицинской помощи в обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, за заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных инфекционных и неинфекционных заболеваний».