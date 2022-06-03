Воспитанника воронежской академии «Факела» впервые вызвали в юношескую сборную России

Андрей Автонов. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Воспитанник воронежской академии «Факел» имени Владимира Проскурина Андрей Автонов получил вызов в юношескую сборную России до 16 лет. Это случилось впервые в истории недавно открывшейся кузницы кадров для профессионального футбола нашего региона. Так как сейчас международных соревнований нет, Андрей будет заниматься на сборе. Но опыт общения с лучшими игроками страны своего возраста будет для него, конечно, очень ценен.

– Событие нерядовое. Воронежский футболист такого возраста получил вызов в сборную впервые за, наверное, лет 20. По крайней мере, я такого случая не помню. Андрей – крайний защитник, который с нами с самого открытия академии. Радуемся за парня, но в то же время понимаем, как много работы еще впереди. И для него, и для нашей академии всё только начинается, – подчеркнул главный тренер академии «Факел» имени Владимира Григорьевича Проскурина Вадим Эктов.