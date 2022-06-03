Коронавирус за сутки нашли у 157 воронежцев

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За прошедшие сутки в Воронежской области выявили коронавирусную инфекцию у 157 человек. Свежими данными 3 июня полились в федеральном оперативном штабе.

Из них 23 пациентам потребовалась госпитализация. Таким образом общее число заболевших достигло 385 514.

За последние 24 часа скончался один человек от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее число жертв в регионе составляет 8 303.

Что касается выздоровевших, то из стационаров, и амбулаторного лечения выписали 130 пациентов.