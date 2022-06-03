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Общество3 июня 2022 9:18

Коронавирус за сутки нашли у 157 воронежцев

Один человек скончался
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

За прошедшие сутки в Воронежской области выявили коронавирусную инфекцию у 157 человек. Свежими данными 3 июня полились в федеральном оперативном штабе.

Из них 23 пациентам потребовалась госпитализация. Таким образом общее число заболевших достигло 385 514.

За последние 24 часа скончался один человек от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее число жертв в регионе составляет 8 303.

Что касается выздоровевших, то из стационаров, и амбулаторного лечения выписали 130 пациентов.