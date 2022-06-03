В ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, сбившим пенсионера на велосипеде в Воронеже

Фото Виктории Д.

Авария произошла в 19:30 1 июня возле дома №11/1 по улице Грузинской. За рулем маршрутного автобуса №90, который сбил 71-летнего пенсионера на велосипеде, был 55-летний мужчина. Об этом рассказали в городской ГИБДД 3 июня.

По предварительным данным полиции, велосипедист переезжал дорогу, когда попал под колеса автобуса. В результате мужчина был госпитализирован.

Как ранее рассказала его невестка, сейчас он находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой. Женщина попросила откликнуться очевидцев ДТП.