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Происшествия3 июня 2022 8:55

В ГИБДД рассказали подробности аварии с автобусом, сбившим пенсионера на велосипеде в Воронеже

Мужчина находится в реанимации
Ирина ШАБАНОВА
Фото Виктории Д.

Фото Виктории Д.

Авария произошла в 19:30 1 июня возле дома №11/1 по улице Грузинской. За рулем маршрутного автобуса №90, который сбил 71-летнего пенсионера на велосипеде, был 55-летний мужчина. Об этом рассказали в городской ГИБДД 3 июня.

По предварительным данным полиции, велосипедист переезжал дорогу, когда попал под колеса автобуса. В результате мужчина был госпитализирован.

Как ранее рассказала его невестка, сейчас он находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой. Женщина попросила откликнуться очевидцев ДТП.