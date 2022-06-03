В Воронежской области у сельчанина изъяли 1,3 кг марихуаны

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В Калаче местные полицейские задержали 58-летнего сельчанина, который дома хранил крупную партию марихуаны. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 3 июня.

Ранее они получили оперативку, что у мужчины может быть запрещенная травка. Осенью 2022 года он вырастил на своем приусадебном участке несколько кустов конопли. В ходе обыска у него дома и в сараях полицейские обнаружили бумажные свертки и стеклянную тару. Внутри находилась измельченная марихуана. Общий вес изъятого наркотика превысил 1 килограмм 311 граммов.

Подозреваемый признался и добровольно выдал стражам порядка приспособления для высушивания и приготовления запрещенного вещества. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.