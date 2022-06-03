В Воронеже две пассажирки маршрутки № 3В пострадали в ДТП с иномаркой

Фото ГУ МВД по региону

Авария произошла днем ранее, 2 июня, примерно в 14.00. В столкновении «Тойота Камри» и ГАЗели №3В у дома № 12 по ул. Транспортная пострадали две пассажирки маршрутки. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 33-летний житель Бутурлиновки, находившийся за рулем «Тойоты» двигался со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Республиканская. Он нарушил требование дорожного знака «Уступите дорогу» и влетел во встречную маршрутку, которой управлял 50-летний житель областного центра.

В результате ДТП пострадали пассажиры маршрутного автобуса. 31- и 25-летние жительницы Воронежа с травмами попали в больницу.

По факту сотрудникам полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.