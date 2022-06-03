В Воронеже маршрутный автобус сбил велосипедиста

Фото с места происшествия прислала Виктория Д.

Авария произошла около 20:00 в Сомово рядом с ж/д станцией Дубовка. Ехавший по маршруту автобус № 90 сбил велосипедиста. Об этом рассказала невестка пострадавшего Виктория Д.

Она уточнила, что сейчас 71-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи констатировали у него открытую черепно-мозговую травму.

Виктория попросила помощи воронежцев, ставших очевидцами ДТП, чтобы оперативно разобраться в обстоятельствах аварии.

Связаться с невесткой пострадавшего Викторией Д. можно по номеру телефона: 8-980-547-04-62.

Подробности ДТП уточняем в ГИБДД.