В Воронежской области 22-летнего парня осудят за изготовление взрывчатки

Фото из архива КП

В Борисоглебске будут судить 22-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном изготовлении, хранении, перевозке и ношение взрывчатых веществ и устройств. Их он изготовил ради эксперимента. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в суде 2 июня.

По версии следствия, в начале декабря 2020 года молодой человек, который обладал специальными познаниями в области химии, решил ради эксперимента изготовить дымный порох массой не менее 137,3 грамма. С июля по сентябрь 2021 года принес его домой и стал там хранить. В середине декабря 2021 изготовил взрывчатое вещество и самодельное взрывное устройство. После чего положил все содержимое в рюкзак и отправился на берег реки «Ворона» с целью детонации.

Однако взорвать его он не успел, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. В рюкзаке силовики нашли три трубки из полимерного материала с дымным порохом массой 9,0 грамма. Это же вещество изъяли и у него дома в емкостях массой 69,6 грамма и 58,7 грамма. В отношении парня возбудили уголовное дело сразу по двум статьям 223.1 и 222.1.