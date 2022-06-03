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Общество3 июня 2022 5:52

В Воронежской области планируют построить новый мясокомбинат за 1 млрд рублей

Он появится в Острогожском районе
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Острогожске Воронежской области планируют возвести мясоперерабатывающий завод. Об этом сообщили в облправительстве по итогам встречи губернатора Александра Гусева с главой муниципального района Сергеем Хорошиловым 2 июня.

Инвестор готов вложить в строительство нового современного предприятия один миллиард рублей. Предполагается, что предприятие обеспечит работой 250 жителей района.

Ранее глава региона согласовал строительство завода по переработке масложировых отходов в индустриальном парке «Масловский». Сообщалось, что инвестиции в проект составят почти 200 млн рублей.