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Общество3 июня 2022 5:11

Первые выходные лета в Воронежской области будут дождливыми

Впрочем, температура воздуха поднимется до +25
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Первые выходные июня в Воронежской области обещают быть жаркими, но дождливыми. Прогнозом на субботу и воскресенье поделились в региональном гидрометцентре.

4 июня в Воронежской области температура днем поднимется до 23-28 градусов тепла, а будет +13-18. В областном центре небольшое отличие. Ночью +13-15 градусов, днем до +25.

Облачность переменная, ожидаются небольшие дожди с грозами. Порывистый ветер будет дуть со скоростью 16 м/с.

В воскресенье, 5 июня, дождь в регионе продолжится. Все также будет пасмурно, температура ночью +12, днем до +24.