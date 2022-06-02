Воронежский стрелок завоевал две бронзы на первенстве России

Андрей Сезин. Фото: cspsk-vrn.ru

В Казани прошло первенство России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок. Это были лично-командные старты. От Воронежской области на соревнованиях выступали три спортсмена — Андрей Сезин, Полина Бакулина и Майя Леверашвили.

- Андрей Сезин завоевал две бронзы. Воронежец замкнул тройку лидеров в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета на 50 метров, пропустив вперед двух московских спортсменов. Еще одну бронз» он завоевал в скоростной стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета. Здесь первые два места заняли представитель Красноярского края Никита Манн и москвич Михаил Хухашвили, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Смешанная пара Сезин-Бакулина пробилась в полуфинал и заняла шестое место в скоростной стрельбе из стандартного пистолета на 25 метров. Полина Бакулина также дважды стала 15-й - в стрельбе из стандартного пистолета и в скоростной стрельбе из стандартного пистолета.

- В общекомандном зачете наши стрелки заняли 14-е место. Это неплохо, если учесть, что полная команда должна состоять из 24 человек. Неудачно выступила Майя Леверашвили — погода была холодной и очень ветреной, а опыта работы в таких условиях у нее не было. А Андрей Сезин подтвердил своё лидерство в стране. Пока международных стартов нет, будем надеяться на его успешное выступление на Спартакиаде сильнейших, —подвел итоги соревнований главный тренер сборной Воронежской области по пулевой стрельбе Александр Ордин.