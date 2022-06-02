В Воронеже изменят расписание электричек до Рамони

Внимательнее следите за расписанием, чтобы не пропустить свою электричку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за празднования 12 июня Дня России изменят расписание электричек, едущих из Воронежа в Рамонь и обратно. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Поезд № 6639 Воронеж-1 – Рамонь будет ездить с 10 по 13 июня ежедневно, а вот 14-го его, наоборот, отменят.

Поезд № 6648 Рамонь – Воронеж-1, напротив, отправится в путь только 10 июня. С 11 по 14 июня его ежедневные рейсы отменят.

И, наконец, поезд № 6642/6646 Рамонь – Графская – Воронеж-1 будет ездить 11, 12 и 13 июня. А 10 и 14 июня его отменят.

В связи с Днем России также будут изменения во многих поездах, ездящих по Воронежской области и регионам Черноземья. Подробно о них можно узнать здесь