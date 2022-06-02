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Общество2 июня 2022 16:05

В центре Воронежа закрыли за шум организацию общепита

На площади Ленина, 14 слишком громко работали грузчики
Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники Роспотребнадзора проверили информацию о нарушениях санитарных законов сотрудниками ООО «Культурно Коротко». Они выяснили, что на пищевом производстве на площади Ленина, 14, находящемся в ведении этой организации, была плохо организована работа грузчиков. Они выполняли свои обязанности слишком шумно. Грохот, конечно, не мог не действовать на нервы местных жителей.

По материалам проверки санитарные врачи направили административный материал в Центральный районный суд. Служители Фемиды приняли решение – приостановить работу пищевого производства на площади Ленина, 14 на неделю.