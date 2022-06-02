В Воронеже полицейские получили 170 квартир в новом доме

Так выглядит дом издалека. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Семьи 170 полицейских получили квартиры в доме № 31 а по улице Южно-Моравской Советского района. 19-ти этажное здание с отделкой из современных, экологически чистых и не огнеопасных материалов сдали в эксплуатацию досрочно.

Рядом с домом среди деревьев располагается детская площадка с игровым оборудованием и малыми архитектурными формами, а также спортплощадка с тренажерами.

Детская площадка рядом с домом. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Семьи полицейских смогут гулять в небольшом парке. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейских с новосельем поздравили начальник регионального ГУ МВД Михаил Бородин и губернатор Воронежской области Александр Гусев.