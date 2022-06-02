Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2022 15:34

В Воронеже полицейские получили 170 квартир в новом доме

Рядом с ним расположен небольшой парк с детской и спортивной площадками
Юрий КОЗЛОВ
Так выглядит дом издалека.

Так выглядит дом издалека.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Семьи 170 полицейских получили квартиры в доме № 31 а по улице Южно-Моравской Советского района. 19-ти этажное здание с отделкой из современных, экологически чистых и не огнеопасных материалов сдали в эксплуатацию досрочно.

Рядом с домом среди деревьев располагается детская площадка с игровым оборудованием и малыми архитектурными формами, а также спортплощадка с тренажерами.

Детская площадка рядом с домом.

Детская площадка рядом с домом.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Семьи полицейских смогут гулять в небольшом парке.

Семьи полицейских смогут гулять в небольшом парке.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейских с новосельем поздравили начальник регионального ГУ МВД Михаил Бородин и губернатор Воронежской области Александр Гусев.