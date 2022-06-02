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Общество2 июня 2022 15:06

В центре Воронежа на восемь дней перекроют проезд во двор двух домов

В этом месте проспекта Революции будут прокладывать коммуникации
Юрий КОЗЛОВ
Проезд между домами № 29 и 31 по проспекту Революции откроют только ночью 12 июня.

Проезд между домами № 29 и 31 по проспекту Революции откроют только ночью 12 июня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 10.00 3 июня до 23.59 11 июня перекроют проезд на проспекте Революции между домами 29 и 31. В это время там будут прокладывать новые коммуникации. Об этом сообщили в телеграм-канале, посвященном работам по обновлению проспекта.

На данный момент гуляющим в центре города воронежцам приходится сталкиваться с неудобствами при перекрытии части тротуаров. Теперь придется напрячься и некоторым водителям.

Благоустройство проспекта Революции планируют завершить только в 2023 году. Затем в мэрии намереваются заняться улицей Карла Маркса.