Бывший начальник воронежского военного аэродрома «Балтимор» погиб в Луганской области

С Канаматом Боташевым прощались в его родной Карачаево-Черкессии. Фото с сайта Главы и Правительства Карачаево-Черкесской республики. Фото: другой источник.

В Луганской области при выполнения боевого задания погиб 63-летний генерал-майор авиации Канамат Боташев. В своем почтенном возрасте уроженец Карачаево-Черкессии отправился в район военных действий добровольцем.

Канамат Боташев имеет отношение и к Воронежу. С 2010 по 2012 годы он руководил военным аэродромом «Балтимор».

Генерал-майора похоронили в родном ауле Новая Теберда. Посмертно он получил звание Героя России.

Напомним, недавно стало известно о гибели во время боевых действий на Украине воронежца Сергея Кузнецов. Он пошел бороться с нацизмом вместе со своим братом Алексеем добровольцем.

А 8 мая погиб в ходе спецоперации под украинским городом Изюм нововоронежец, старшина Артем Полупанов. Ему было 32 года.