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Общество2 июня 2022 14:01

В Воронежской области многодетная мать пожаловалась на чиновников, которые 7 лет не давали ей огород

Между тем женщина по закону имела полное право получить его
Юрий КОЗЛОВ

На личный прием в прокуратуру Подгоренского района обратилась многодетная мать. Она пожаловалась на действия районной администрации.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что с 2015 года женщина состояла на учете во властных органах как многодетная мать, имеющая право на предоставление бесплатного земельного участка для огорода. Однако семь лет чиновники так ничего и не сделали, чтобы выделить женщине землю.

Прокуратура внесла представление главе администрации Подгоренского района с требованием исправить это безобразие. В итоге земельный участок все-таки передали в собственность многодетной матери.