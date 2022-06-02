В Воронежской области многодетная мать пожаловалась на чиновников, которые 7 лет не давали ей огород

На личный прием в прокуратуру Подгоренского района обратилась многодетная мать. Она пожаловалась на действия районной администрации.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что с 2015 года женщина состояла на учете во властных органах как многодетная мать, имеющая право на предоставление бесплатного земельного участка для огорода. Однако семь лет чиновники так ничего и не сделали, чтобы выделить женщине землю.

Прокуратура внесла представление главе администрации Подгоренского района с требованием исправить это безобразие. В итоге земельный участок все-таки передали в собственность многодетной матери.