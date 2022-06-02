В Воронеже под Каменным мостом застряла бетономешалка

Под Каменным мостом лучше ездить только легковым автомобилям. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Старинный Каменный мост снова стал камнем преткновения для высокого автомобиля. На этот раз в ловушку попала бетономешалка. Ее водитель, видимо, не обратил внимание на знак перед въездом в узкое пространство под мостом. А он гласит: машины выше 2,7 метров здесь не пройдут. В чем потом и убедился на своем горьком опыте.

Список "жертв" Каменного моста пополнила бетономешалка. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Каменный мост был построен в 1826 году. В XIX веке извозчик со своей лошадью легко вписывался в дорогу под мостом. В конце XX века все изменилось. Пользователи соцсетей уже призывают начать счет «жертв» моста.

Вряд ли что-то с одной из достопримечательностей центра Воронежа будут делать. Например, углублять дорогу под ним. Лучше уж водителям все-таки тщательнее подходить к выбору маршрута. И уж по крайней мере смотреть на знаки не надо забывать.