В Зеленом театре воронежцам сыграют на виолончелях

афиша

Сезон парковых концертов открыт! И 10 июня в Зеленом театре Центрального парка сыграет группа RockCellos.

Вы знали, что рок и виолончель созданы друг для друга? Именно виолончель добавляет рок-хитам многогранности, загадочности и неуправляемости. То, что группа RockCellos вытворяет с виолончелями, невероятно! А когда это все происходит на открытом воздухе, что может быть романтичнее?

Коллектив исполнит на виолончелях мировые хиты легендарных рок-групп Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries, Scorpions, Pink Floyd, Marilyn Manson, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Kiss, Limp Bizkit, The Prodigy, Michael Jackson, Blur, 30 Seconds To Mars, Coldplay, Arctic Monkeys, No Doubt, Radiohead, Maroon 5, Gorillaz, Survivor, The Rasmus, Depeche Mode, Europe, Deep Purple, Aerosmith.

Начало в 19.00, 6+.