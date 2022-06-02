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Происшествия2 июня 2022 13:04

Житель Воронежской области пригласил родственницу выпить, а она ударила его ножом

Инцидент произошел на днях в Лисках
Ярослав ИВАНОВ

В Лисках полицию вызвали медики, когда ночью в приемный покой привезли мужчину с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

Как выяснили правоохранители, 29 мая около десяти часов вечера 58-летний мужчина с улицы позвонил 37-летней родственнице и предложил выпить. Дама пришла со своим знакомым к стадиону. Но вскоре родственники поругались, женщина достала из кармана нож и ударила в грудь оппонента.

Оперативники задержали ее. В полиции она рассказала, где выкинула нож. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью женщине грозит до 10 лет заключения.