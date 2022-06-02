В Воронежской области снова разрешили рыбалку с лодок и езду на гидроциклах и моторках

С наступленияем лета рыбаки могут выезжать на Дон и его притоки на лодках. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Со среды, 1 июня, закончилось действие запрета на рыбалку с лодок и езду на гидроциклах и моторках в Воронежской области на Дону и во всех его притоках. Такие ограничения принимают каждый год из-за нереста рыбы (период, когда она мечет икру и нуждается в полной тишине и покое).

До наступления лета рыбу можно было ловить только с берега. Теперь, когда потомство благополучно вывели, отпала необходимость в запрете всех активностей на воде, которые могут потревожить ее обитателей.

С другой стороны, любителям купания в реках (а погода сейчас наконец-то стала летней) теперь придется быть осторожными. В частности, нужно аккуратнее нырять. Несчастные случаи со снова разрешенными к использованию гидроциклами и моторками, к несчастью, не так уж редки.

Кроме того, любителям туристических заплывов сообщили, что с 1 июня разрешено плавание на байдарках и других безмоторных лодках по реке Хопер в пределах Хоперского заповедника. Однако перед тем, как пуститься в путь, нужно договориться с отделом охраны по телефону (8 47353) 48 119. Тем, кто это условие проигнорирует, грозит штраф – 4 тысячи рублей.