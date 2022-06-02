Известная поэтесса почитает воронежцам свои новые стихи

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12 июня в Воронеж приедет поэтесса Ах Астахова. Ирина Астахова - одна из самых читаемых современных авторов. Она давала большие концерты по всей России, а также в Париже, Берлине, Риге, Праге, Таллине, Милане, Барселоне и Тбилиси.

Представления Ах Астаховой - это выход за рамки привычного формата презентации стихов «человек у микрофона». Зрители выходят с концертов Ирины одухотворенными, переживая непростые эмоции из своего прошлого и «отпуская» трудные переживания. И после сложного коронавирусного периода самое время окунуться в мир творчества, наполненного верой в добрые светлые чувства и любовью к жизни, что может стать поддержкой, придать эмоциональных сил и мотивировать на важные свершения.

В программу «Так будет не всегда» войдут как новые произведения автора, так и полюбившиеся публике стихи.

Поэтический вечер пройдет 12 июня в филармонии, начало в 18.00, 12+