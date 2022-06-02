В Воронеже поймали четверых водителей, задолжавших по штрафам более 150 тысяч рублей

1 июня в Воронеже провели очередной рейд по взысканию неуплаченных административных штрафов, транспортного и других налогов.

В ходе акции «Чистый номер» полицейские проверили более 80 автомобилей. У четверых автолюбителей имелась задолженность более 150 тысяч рублей за неоплаченные штрафы. Нарушители обещали в кратчайшие сроки оплатить имеющиеся задолженности.

- Остановили «Ниссан Примера», у 41-летнего водителя из Новоусманского района имеется задолженность по штрафам за нарушения ПДД на сумму более 85 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.