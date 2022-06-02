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Звезды2 июня 2022 12:16

Светлана Сурганова споет по заявкам воронежцев

Концерт пройдет в ВКЗ
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 июня в Воронеже, наконец, пройдет концерт Светланы Сургановой (выступление переносили сначала из-за болезни артистки, а потом из-за ситуации с коронавирусом).

«Сурганова и оркестр» сыграет поклонникам фирменную танцевальную программу. Для воронежцев в этот день прозвучат самые зажигательные песни любимой группы, а также главные хиты. Светлана Сурганова также обещает исполнить все заявки из зала, а также другие сюрпризы.

Выступление Светланы Сургановой пройдет 21 июня в Воронежском концертном зале, начало в 19.00, 12+