Воронежская спортсменка взяла две медали на первенстве России по тяжелой атлетике

Арина Казакова показала, что у нее сильный характер. Наградой стали две медали. Фото: cspsk-vrn.ru

Юная воронежская штангистка Арина Казакова завоевала две медали на первенстве России среди юниоров и юниорок 15-23 лет, рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования проходят в столице Республики Коми Сыктывкаре. В них участвуют около 350 спортсменов из 48 регионов нашей страны.

Арина Казакова выступала в весовой категории до 64 килограммов. В первом упражнении - «рывок» - воронежская спортсменка стала второй. В первой попытке она подняла штангу весом 78 кг, правда затем не смогла взять 81 кг. Однако в третьей попытке девушка заказала 82 кг. И успешно справилась с весом. Это был второй результат среди девушек. Уступила Арина только Екатерине Красулиной из Кемеровской области.

Неудачной оказалась вторая попытка у нашей спортсменки и во втором упражнении — «толчок». В первом подходе она взяла 98 кг, затем не справилась со 101 кг, зато в третьем подняла 102 кг. В этом упражнении она стала четвертой, а вот в сумме двоеборья показала итоговый третий результат - 184 кг. От второго места, которое заняла Дарья Ефремова из Краснодарского края, ее отделили всего 3 кг. А победила Екатерина Красулина из Кемеровской области с суммой 194 кг.

- Арина выступила хорошо. Спортсменка улучшила свои собственные результаты и в рывке и в толчке, — подвел итог выступления нашей штангистки главный тренер сборной Воронежской области по тяжёлой атлетике Игорь Чернышёв.