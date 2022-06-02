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Происшествия2 июня 2022 11:55

В Воронеже затопило улицу Землячки под мостом

Небольшое озеро образовалось недалеко от поворота с Ленинского проспекта
Олег КУЗНЕЦОВ
Дорога под мостом на улице Землячки полностью ушла под воду. Фото: кадр с видео Александры Демьяновой.

Дорога под мостом на улице Землячки полностью ушла под воду. Фото: кадр с видео Александры Демьяновой.

Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

В Железнодорожном районе залило водой дорогу под мостом на улице Землячки. Небольшое озеро, которое с трудом преодолевают машины, сняла на видео и выложила в группу «Воронеж VRN» ВКонтакте Александра Демьянова. Она сопроводила запись комментарием:

- Ну, как всегда. Плывем по сточной канаве!

Оказалось, что причиной потопа на дороге стала засорившаяся вечером 1 июня после ливня канализация на улице Землячки. Над ликвидацией аварии работают специалисты «РВК-Воронеж». В ближайшее время дорогу обещали привести в нормальное состояние.

- Излив стоков на поверхность остановили, оставшаяся вода постепенно уходит в ливневую канализацию, — рассказали в «Росводоканале Воронеж».

Надо отметить, что к большим пробкам потоп под мостом пока не привел.