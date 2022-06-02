В Воронеже затопило улицу Землячки под мостом

Дорога под мостом на улице Землячки полностью ушла под воду. Фото: кадр с видео Александры Демьяновой.
Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.
В Железнодорожном районе залило водой дорогу под мостом на улице Землячки. Небольшое озеро, которое с трудом преодолевают машины, сняла на видео и выложила в группу «Воронеж VRN» ВКонтакте Александра Демьянова. Она сопроводила запись комментарием:
- Ну, как всегда. Плывем по сточной канаве!
Оказалось, что причиной потопа на дороге стала засорившаяся вечером 1 июня после ливня канализация на улице Землячки. Над ликвидацией аварии работают специалисты «РВК-Воронеж». В ближайшее время дорогу обещали привести в нормальное состояние.
- Излив стоков на поверхность остановили, оставшаяся вода постепенно уходит в ливневую канализацию, — рассказали в «Росводоканале Воронеж».
Надо отметить, что к большим пробкам потоп под мостом пока не привел.