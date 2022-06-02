Премьеру по «Воронежским тетрадям» Мандельштама театр кукол покажет в конце июня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр кукол завершит 96-ой сезон премьерой. 24 и 25 июня покажут спектакль «Мандельштам. Воронежские тетради». Осмыслением жизни и творчества поэта в период его воронежской ссылки средствами театра кукол взялся известный режиссер Руслан Кудашов (главреж «Большого театра кукол» Санкт-Петербурга, лауреат премий «Золотая маска», «Золотой Софит», «Арлекин»).

В основе сценографии - станок для вождения кукол в виде креста, который «завис» над воронежским узником. Но даже под гнетом смерти, надломленный Мандельштам остается по-настоящему живым: он чувствует, дышит, любит, продолжает писать.

Образы и персонажи, которые существуют в мире «Воронежских тетрадей», будут представлены марионетками.

- По форме спектакль похож на «Божественную комедию» Данте, потому что мы двигаемся от тьмы к свету. В первых стихах цикла автор находится в крайне горестном ощущении себя и мира. Для него ссылка в Воронеж - это абсолютная блокада, травля, вакуум без общения и поддержки. Но заканчиваются «Тетради» воздушными стихами, появляется совершенно другое настроение, другое понимание себя в мировом пространстве. Так и мы в спектакле дантовскими кругами ада движемся к свету, все пронзающему и во все проникающему, - поделился режиссер.

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