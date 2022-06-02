Воронежский «Факел» подписал контракт с Александром Самедовым

Александр Самедов теперь будет подбирать игроков, способных усилить "Факел". Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Руководители «Факела» подписали контракт с Александром Самедовым. Очень сильный в недавнем прошлом футболист будет работать в нашем клубе старшим селекционером. Его непосредственным начальником будет спортивный директор «Факела» Кирилл Котова. Самедов приезжал на последние три матча нашей команды в сезоне. Так что большим сюрпризом для внимательных болельщиков его назначение не стало.

Александр Самедов родился 19 июля 1984 года в Москве. За карьеру игрока выступал за семь команд: «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо», самарские «Крылья Советов» и «Знамя». Провел 53 матча за сборную России (7 голов), играл на чемпионатах мира-2014 и 2018 годов и на чемпионате Европы-2016.

После завершения карьеры игрока трудился в московском «Локомотиве» в должности старшего селекционера по молодежному футболу. Так что работа Самедову знакома.

Напомним, ранее весь тренерский штаб «Факела» продлил контракты на будущий сезон в Премьер-лиге. То же самое сделали и ведущие футболисты команды, новичков пока только двое – взятый в аренду защитник астраханского «Волгаря» Евгений Морозов и экс-нападающий ФК «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе.