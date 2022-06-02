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Спорт2 июня 2022 11:18

Воронежский «Факел» подписал контракт с Александром Самедовым

В недавнем прошлом игрок сборной России будет работать в нашем клубе старшим селекционером
Юрий КОЗЛОВ
Александр Самедов теперь будет подбирать игроков, способных усилить "Факел". Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Александр Самедов теперь будет подбирать игроков, способных усилить "Факел". Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

Руководители «Факела» подписали контракт с Александром Самедовым. Очень сильный в недавнем прошлом футболист будет работать в нашем клубе старшим селекционером. Его непосредственным начальником будет спортивный директор «Факела» Кирилл Котова. Самедов приезжал на последние три матча нашей команды в сезоне. Так что большим сюрпризом для внимательных болельщиков его назначение не стало.

Александр Самедов родился 19 июля 1984 года в Москве. За карьеру игрока выступал за семь команд: «Спартак», «Локомотив», «Москву», «Динамо», самарские «Крылья Советов» и «Знамя». Провел 53 матча за сборную России (7 голов), играл на чемпионатах мира-2014 и 2018 годов и на чемпионате Европы-2016.

После завершения карьеры игрока трудился в московском «Локомотиве» в должности старшего селекционера по молодежному футболу. Так что работа Самедову знакома.

Напомним, ранее весь тренерский штаб «Факела» продлил контракты на будущий сезон в Премьер-лиге. То же самое сделали и ведущие футболисты команды, новичков пока только двое – взятый в аренду защитник астраханского «Волгаря» Евгений Морозов и экс-нападающий ФК «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе.