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Спорт2 июня 2022 10:50

Воронежский «Факел» подписал контракт с нападающим, забившим 10 голов в минувшем первенстве ФНЛ

Георгий Гонгадзе отыграл большую часть сезона в ФК «СКА-Хабаровск»
Юрий КОЗЛОВ
Георгий Гонгадзе решил сменить Дальний Восток на Центральное Черноземье. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Георгий Гонгадзе решил сменить Дальний Восток на Центральное Черноземье. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Фото: другой источник.

«Факел» после ухода двух напалающих – Андрея Разборова и Владимира Дядюна – начал укреплять линию атаки. Начали с подписания контракта с 26-летним форвардом Георгием Гонгадзе (рост 186 сантиметров, вес 80 килограммов). В сезоне-2021/2022 этот нападающий выступал за московское «Торпедо» (4 матча) и «СКА-Хабаровск» (29 игр в первенстве ФНЛ, 10 голов).

Ранее Гонгадзе играл за команды второго дивизиона – «Динамо» (Ставрополь), «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Олимп» (Химки) и СКА (Ростов-на-Дону). В Ростове стал одним из лучших бомбардиров – 17 мячей за сезон.

Таким образом, сейчас линия нападения «Факел» состоит из уроженца Воронежа Максима Максимова, лучшего бомбардира ФНЛ прошедшего сезона – 22 гола, Хызыра Аппаева (7 забитых мячей) и новобранца Гонгадзе. Компания в принципе приличная, но, конечно, еще пополнение явно не помешало бы.