Воронежский «Факел» подписал контракт с нападающим, забившим 10 голов в минувшем первенстве ФНЛ

Георгий Гонгадзе решил сменить Дальний Восток на Центральное Черноземье. Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

«Факел» после ухода двух напалающих – Андрея Разборова и Владимира Дядюна – начал укреплять линию атаки. Начали с подписания контракта с 26-летним форвардом Георгием Гонгадзе (рост 186 сантиметров, вес 80 килограммов). В сезоне-2021/2022 этот нападающий выступал за московское «Торпедо» (4 матча) и «СКА-Хабаровск» (29 игр в первенстве ФНЛ, 10 голов).

Ранее Гонгадзе играл за команды второго дивизиона – «Динамо» (Ставрополь), «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Олимп» (Химки) и СКА (Ростов-на-Дону). В Ростове стал одним из лучших бомбардиров – 17 мячей за сезон.

Таким образом, сейчас линия нападения «Факел» состоит из уроженца Воронежа Максима Максимова, лучшего бомбардира ФНЛ прошедшего сезона – 22 гола, Хызыра Аппаева (7 забитых мячей) и новобранца Гонгадзе. Компания в принципе приличная, но, конечно, еще пополнение явно не помешало бы.