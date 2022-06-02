Воронежцам рассказали, куда можно перечислить помощь мирным жителям Донбасса

Людям на Донбассе, где идут военных действия, сейчас очень нелегко. Фото: Александр КОЦ

В департаменте социальной защиты Воронежской области рассказали, что идет благотворительный сбор денег для жителей Донбасса и мирных украинцев в областях, где идут военные действия. Средства обещают направить на решение коммунальных, продовольственных, транспортных, бытовых проблем людей.

Деньги можно перечислить по безналичному расчету по реквизитам или прикрепленному QR-коду:

полное наименование: автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения»

краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»

исполняющий обязанности директора: Воронков Виталий Викторович

юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

ИНН 3664007986

КПП 366401001

Расчетный счет 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж

Корреспондентский счет 30101810600000000681

БИК 042007681

Наименование платежа: «На оказание гуманитарной помощи мирным жителям Украины, ЛНР, ДНР».

QR-код, по которому можно перечислить помощь. Фото: Телеграмм-канал областного правительства. Фото: другой источник.

Напомним, в конце мая в выпуске авторской программы «Бесогон» известный режиссер и бизнесмен Никита Михалков рассказал о письме женщины из Воронежа, адресованному украинскому блогеру Юрию Подоляке. В них женщина интересовалась как направлять посылки и письма участникам специальной военной операции. Она рассказала, что обошла правительство Воронежской области, мэрию, военкомат и приемную региональной «Единой России». Единороссы приняли письмо для солдат, но сказали, что больше писать не надо, взяли продукты. А по всем остальным властным адресам женщине пришлось несколько раз пройти по бюрократическому кругу, пока кто-то из чиновников не объяснил ей, что никто ничего делать не будет. Якобы у них утверждены планы в декабре 2021-го и нарушать их не могут. Никита Михалков так прокомментировал ситуацию:

- Это чиновничьи издержки, которые во время таких ситуаций могут быть вольным или невольным предательством.

Мы пытаемся выяснить точку зрения чиновников по поводу этой ситуации. Направили им соответствующие вопросы, ждем ответов.