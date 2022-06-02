Воронежцам рассказали, куда можно перечислить помощь мирным жителям Донбасса

Людям на Донбассе, где идут военных действия, сейчас очень нелегко.
Фото: Александр КОЦ
В департаменте социальной защиты Воронежской области рассказали, что идет благотворительный сбор денег для жителей Донбасса и мирных украинцев в областях, где идут военные действия. Средства обещают направить на решение коммунальных, продовольственных, транспортных, бытовых проблем людей.
Деньги можно перечислить по безналичному расчету по реквизитам или прикрепленному QR-коду:
полное наименование: автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения»
краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»
исполняющий обязанности директора: Воронков Виталий Викторович
юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53
почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53
ИНН 3664007986
КПП 366401001
Расчетный счет 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж
Корреспондентский счет 30101810600000000681
БИК 042007681
Наименование платежа: «На оказание гуманитарной помощи мирным жителям Украины, ЛНР, ДНР».
QR-код, по которому можно перечислить помощь. Фото: Телеграмм-канал областного правительства.
Фото: другой источник.
Напомним, в конце мая в выпуске авторской программы «Бесогон» известный режиссер и бизнесмен Никита Михалков рассказал о письме женщины из Воронежа, адресованному украинскому блогеру Юрию Подоляке. В них женщина интересовалась как направлять посылки и письма участникам специальной военной операции. Она рассказала, что обошла правительство Воронежской области, мэрию, военкомат и приемную региональной «Единой России». Единороссы приняли письмо для солдат, но сказали, что больше писать не надо, взяли продукты. А по всем остальным властным адресам женщине пришлось несколько раз пройти по бюрократическому кругу, пока кто-то из чиновников не объяснил ей, что никто ничего делать не будет. Якобы у них утверждены планы в декабре 2021-го и нарушать их не могут. Никита Михалков так прокомментировал ситуацию:
- Это чиновничьи издержки, которые во время таких ситуаций могут быть вольным или невольным предательством.
Мы пытаемся выяснить точку зрения чиновников по поводу этой ситуации. Направили им соответствующие вопросы, ждем ответов.