«Ария» привезет в Воронеж 8 фур декораций и аппаратуры

афиша

13 июня в Воронеж на гастроли приедет группа «Ария». Коллектив привезет программу «Гость из царства теней». Это одно из лучших шоу в жанре тяжелого рока. Программа включает знаменитые хиты «Арии» и новые песни.

Шоу ожидается грандиозным: в Воронеж команда привезет восемь фур с оборудованием – аппаратурой по звуку и свету, пиротехникой, экранами, декорациями, костюмами. Поклонники увидят сцену, построенную в виде корабля, объемные декорации, палящие пушки, а также специально созданный для концерта видео-арт, который будет транслироваться на огромные экраны, а также специально созданные костюмы.

Концерт пройдет 13 июня в Event-Hall в 19.00, 12+