В Воронеже продлили штормовое предупреждение по грозе, граду и сильному ветру

При грозе и сильном ветре нужно крепче держать зонт. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики продлили штормовое предупреждение. Ранее сообщали, что до вечера четверга, 2 июня, возможны грозы с градом и сильным ветром. Теперь же метеорологи дали прогноз, что большая вероятность всех этих неблагоприятные явлений природы существует до 6.00 пятницы, 3 июня. Так что всем, кто хочет погулять вечером или пуститься в путь ночью, следует иметь в виду возможную грозу, ливни, град и усиление ветра до 15-18 м/c.

Вся эта непогода немного снизит температуру воздуха. На ближайших выходных, 5 и 6 июня, она опустится до +24 градусов, а 6 июня – до +22.