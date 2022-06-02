В Воронеже назначили руководителя строительного управления мэрии

Исполняющим обязанности руководителя управления строительной политики Воронежа с июня назначили Игоря Добрынина. В этом статусе Игорь Олегович будет работать до согласования депутатами горДумы.

Игорь Добрынин родился в 1985 году в Лисках. Окончил Воронежский архитектурно-строительный университет в 2011-м по специальности «водоснабжение и водоотведение», квалификация – инженер. Уже в период обучения работал мастером строительных и монтажных работ в ряде профильных организаций Воронежа. После получения высшего образования - мастером бригады по устранению аварийных ситуаций в муниципальном «Водоканале», а после стал мастером центральной диспетчерской службы в «РВК-Воронеж».

В 2016-2019 годах вновь работал в строительно-монтажных организациях города. Затем перешел в Фонд капитального ремонта Воронежской области, где работал сначала главным специалистом отдела взаимодействия с собственниками помещений, а потом начальником отдела технического контроля. До назначения в мэрию работал в Единой дирекции капитального строительства и газификации.

Персональные данные размещены с согласия муниципального служащего.