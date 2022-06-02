В Воронежской области второй день нет смертельных случаев коронавируса

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вторые сутки не обновляется летальная статистика по коронавирусу в Воронежской области - за 1 июня, как и днем ранее, никто не умер от ковида, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией утром 2 июня.

Еще 173 жителя Воронежской области получили положительные тесты на коронавирус. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 385 357 случаев.

В больницы с тяжелой формой заболевания за прошедшие сутки попали 37 пациентов.

За прошедшие сутки выписали с больничного 178 человек, а в целом с марта 2020 года болезнь победили 375 346.

Ситуация с коронавирусом в регионе улучшилась настолько, что с 1 июня в Воронежской области частично отменили масочный режим (средства защиты нужно надевать только в общественном транспорте, медицинских и социальных учреждениях). Кроме того, отменили соцдистанцию, разрешили проведение концертов, дискотек, работу ночных клубов, банкеты в кафе и ресторанах.