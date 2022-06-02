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Происшествия2 июня 2022 8:12

Под Воронежем две автомобилистки не поделили дорогу: трое пострадавших

Авария произошла в Бобровском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото ГУ МВД России по Воронежской области

фото ГУ МВД России по Воронежской области

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла утром 1 июня в Бобровском районе.

Около 7.45 в селе Шишовка 25-летняя автоледи на «Ладе Веста» при выезде с прилегающей территории АЗС не предоставила преимущество в движении и столкнулась с двигавшимся по главной дороге ВАЗ-21124, которым управляла 21-летняя женщина. Машины получили значительные повреждения.

В ДТП пострадали обе автомобилистки, а также 26-летняя пассажирка «Весты», их доставили в больницу.

За минувшие сутки в Воронежской области произошло 122 ДТП, в них получили травмы семь человек.

фото ГУ МВД России по Воронежской области

фото ГУ МВД России по Воронежской области