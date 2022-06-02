Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье2 июня 2022 7:26

В Воронеже разрешили концерты и открыли ночные клубы

И отменили социальную дистанцию
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже отменили еще несколько коронавирусных ограничений. По решению оперштаба, с 1 июня возобновили проведение концертов с танцполами и других развлекательных мероприятий, разрешили проведение дискотек и деятельность ночных клубов. А также отменили социальное дистанцирование и ограничение на расстановку столов и проведение банкетов в кафе и ресторанах. А с торговых центров сняли обязанность следить за тем, чтобы посетители носили маски и пользовались антисептиками.

Напомним, ранее власти сообщили о частичной отмене масочного режима: средства защиты нужно надевать лишь в транспорте, медучреждениях и аптеках.