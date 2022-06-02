В Воронеже разрешили концерты и открыли ночные клубы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже отменили еще несколько коронавирусных ограничений. По решению оперштаба, с 1 июня возобновили проведение концертов с танцполами и других развлекательных мероприятий, разрешили проведение дискотек и деятельность ночных клубов. А также отменили социальное дистанцирование и ограничение на расстановку столов и проведение банкетов в кафе и ресторанах. А с торговых центров сняли обязанность следить за тем, чтобы посетители носили маски и пользовались антисептиками.

Напомним, ранее власти сообщили о частичной отмене масочного режима: средства защиты нужно надевать лишь в транспорте, медучреждениях и аптеках.