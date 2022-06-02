V фестиваль «Воронеж фольклорный» пройдет в Центральном парке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

4 июня в Центральном парке пройдет V Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный». Горожан приглашают соприкоснуться с самобытной народной культурой, фольклорным наследием, этнографией и традициями русского прикладного творчества. В празднике примут участие мастера-ремесленники, фольклорные и этнографические ансамбли и другие творческие коллективы.

Фестиваль стартует в 13.00 в Зеленом театре, там покажут театрализованную программу «Россия молодая». В парке развернутся интерактивные пространства, объединенные тематикой Петровской эпохи: выставка традиционных народных костюмов Воронежской области и кукол в костюмах Петровской эпохи, крестьянская изба с предметами домашней утвари и орудиями земледелия и крестьянского быта, на главной аллее будет работать площадка «Один день в Петровской деревне». На площадке «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» желающие смогут попробовать свои силы в забивании корабельных гвоздей и технике вязания морских узлов. Умельцы проведут мастер-классы по различным видам ремесла. На площадке «Под гармошку и жалейку» выступят лучшие гармонисты.

В литературной гостиной «Когда Россия молодая мужалась именем Петра» прочитают стихи о славных делах российского императора и покажут постановки любительских театров. Юных воронежцев аниматоры научат народным играм, забавам и песням на площадке «Петровские потехи».

Фестиваль завершится в 17.00 в Зеленом театре концертом «Землю русскую восславим» с участием Елены Василек и ведущих фольклорных и вокально-хоровых коллективов Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Рязанской областей.