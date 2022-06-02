Воронежцев прокатят на бобромобиле

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 июня на Центральной усадьбе заповедника пройдет развлекательная программа в честь Дня защиты детей и Дня эколога. Посетителей ждут конкурсы, игры и мастер-классы, катание на экологичном транспорте: бобромобиле и карете.

- Приглашаем всех вспомнить детство: классики, скакалки, мячи и обручи. А чтобы перевести дух можно будет собрать паззлы или поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, или решать логические задачи и головоломки для тренировки интеллекта и памяти, мемокарты, запоминаторы и шарады, - сообщили в заповеднике.

5 июня вход на территорию Центральной усадьбы заповедника для всех бесплатный (необходимо получить бесплатный билет в кассе или на площадке Воронежского заповедника на мероприятии). 0+