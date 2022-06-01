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Общество1 июня 2022 17:01

Воронежцев пригласили на общерегиональный день приема граждан

Он пройдет 15 июня
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Общерегиональный день приема граждан в исполнительных органах государственной власти, а также местных администрациях пройдет в среду, 15 июня. Жителей региона ждут с 11:00 и до 19:00.

В правительстве Воронежской области встречи проведут в приемной губернатора, которая находится по адресу: площадь Ленина, 1, подъезд 3.

Заявителям рекомендуют заранее подготовить обращения в письменном виде. Кроме того, граждане получат возможность личного обращения в режиме видео- или аудиосвязи к уполномоченным лицам иных органов.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (800) 550 23 91 и 212 65 79.

Также граждан ждут в департаменте здравоохранения Воронежской области по адресу ул. Красноармейская, д. 52д. Прием проведет первый заместитель руководителя ведомства Олег Минаков.

Там прием будет проходить в порядке живой очереди по паспорту.