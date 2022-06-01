Воронежские семьи одними из первых усыновят детей-сирот Донбасса

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, из республик Донбасса будут переданы в семьи в четырех российских регионах. В их число вошла Воронежская область. Наши земляки смогут одними из первых усыновить ребятишек из ДНР и ЛНР. Об этом во время встречи Владимира Путина с многодетными семьями сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Мероприятие транслировали в прямом эфире телеканала «Россия 24». Его приурочили ко Дню защиты детей 1 июня.

Омбудсмен в своей речи поблагодарила лидера государства за введение упрощенного порядка получения российского гражданства сиротами из ЛНР и ДНР. Это поможет им быстрее устраиваться в российские семьи.

— Буквально вчера мы общались с Денисом Владимировичем Пушилиным и договорились о том, что около 100 ребятишек сейчас будут переданы в приемные семьи четырех регионов Российской Федерации. Это Москва, Тульская область, Калужская и Воронежская, — сказала Мария Львова-Белова.

Ранее в Московской области в приемные семьи было передано 27 детей из детских домов Донбасса. На сегодняшний день усыновить детей готовы порядка 1200 российских семей.