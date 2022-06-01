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Общество1 июня 2022 15:43

В Воронеже 4 июня запретят парковку в Центральном парке

Ограничения связаны с проведением губернского фестиваля
Евгения ФРОЛОВА

В Воронеже в течении двух дней будут для автомобилистов ограничат парковку на территории Центрального парка. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 21.00 пятницы 3 июня и продлятся до 21.00 субботы 4 июня. Стоянка машин там будет запрещена. Кроме того, туда закроют въезд для автомобилей в период с 8.00 до 21.00 субботы, 4 июня.

Эта мера вводится на время проведения V Губернского фестиваля «Воронеж фольклорный». Мероприятие приурочено к 350-летнию со дня рождения Петра I.