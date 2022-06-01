Жителей Воронежской области предупредили о грозах с градом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области в ближайшие сутки объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. Синоптики прогнозируют местами по региону грозы с градом и порывами ветра до 15−17 м/сек. Предостережение распространяется до вечера четверга, 2 июня, сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.

Также местами может опуститься туман. Непогода будет действовать с 18.00 1 июня. В целом же рабочая неделя в столице Черноземья будет теплой, но дождливой. Столбики термометров могут показать до +29 градусов, а местами до +33.

Ранее главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков рассказал, какой ожидается июнь в нашем регионе.