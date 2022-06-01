Воронежского бизнесмена заподозрили в афере с семенами на 1,2 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России выявлен факт мошенничества при поставке семян подсолнечника. В афере заподозрили 36-летнего бизнесмена, заключившего контракт на поставку посевного материала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 1 июня.

По версии правоохранителей, предприниматель заверил покупателя в том, что товар отборный. Тот поверил и заключил контракт на сумму более 2,7 млн рублей. Но когда посевной материал привезли, засомневался и отдал его на экспертную оценку.

Специалисты подтвердили его опасения: почти половина семечек не соответствовала заявленным требованиям, а процентный показатель их всхожести оказался ниже установленной нормы.

– В результате противоправных действий злоумышленника потерпевшему причинен ущерб на сумму, превышающую 1,2 млн рублей, – пояснили в воронежском главке МВД России.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении фигуранта, которому грозит до десяти лет лишения свободы, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.