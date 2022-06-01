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Общество1 июня 2022 13:58

Под Воронежем прокуратура заставила выделить места для парковки инвалидов возле многоэтажки

Директор УК получил представление
Евгения ФРОЛОВА
Фото прокуратуры Воронежской области

Фото прокуратуры Воронежской области

Прокуратура проверила автомобильную стоянку по улице Квартальной в селе Новая Усмань. И установила, что в нарушение закона, на территории, где могут поставить свыше 10 автомобилей, не предусмотрены места для парковки транспортных средств инвалидов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 1 июня.

При этом в многоквартирном доме проживают 2 инвалида, один из которых несовершеннолетний. Прокуратура района внесла представление директору управляющей компании ООО «Техэксплуатация» с тем, чтобы устранили нарушения закона.

После этого парковочные места для инвалидов были выделены. Нарушения устранены. А работа прокуратуры по защите прав инвалидов продолжилась.