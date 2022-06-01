Под Воронежем прокуратура заставила выделить места для парковки инвалидов возле многоэтажки

Фото прокуратуры Воронежской области

Прокуратура проверила автомобильную стоянку по улице Квартальной в селе Новая Усмань. И установила, что в нарушение закона, на территории, где могут поставить свыше 10 автомобилей, не предусмотрены места для парковки транспортных средств инвалидов. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 1 июня.

При этом в многоквартирном доме проживают 2 инвалида, один из которых несовершеннолетний. Прокуратура района внесла представление директору управляющей компании ООО «Техэксплуатация» с тем, чтобы устранили нарушения закона.

После этого парковочные места для инвалидов были выделены. Нарушения устранены. А работа прокуратуры по защите прав инвалидов продолжилась.