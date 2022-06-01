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Общество1 июня 2022 13:27

Глава департамента дорожной деятельности ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире

Он пройдет 2 июня
Евгения ФРОЛОВА

Руководитель департамента дорожной деятельности Воронежской области Максим Оськин 2 июня ответит в прямом эфире на вопросы жителей региона. Беседа пройдет в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.

Прямой эфир пройдет в Доме журналистов, транслировать который будут в официальных пабликах правительства области во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Начало эфира – в 14.00.

Свои вопросы чиновнику можно оставить в комментариях к анонсу или непосредственно во время проведения трансляции, самые актуальные из них, как обещают, озвучат в ходе прямого эфира.