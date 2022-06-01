В День защиты детей воронежская телебашня засияет цветами и воздушными шарами

1 июня, в честь Дня защиты детей, на телебашне в столице Черноземья включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Об этом рассказали в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Поскольку праздник совпадает с началом лета, специалисты подготовили новый сценарий. Подсветку наполнили яркими красками, характерными для этого теплого времени года. На ней распустятся цветы, поднимутся вверх воздушные шары, а также появится надпись: «Дети – цветы жизни».

Увидеть работу иллюминации можно будет воронежцам и гостям города с 21:00 до 23:00.