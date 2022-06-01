Неизвестные спилили деревья в воронежском сквере

О вандализме сообщили местные жители Фото: с сайта управления экологии Воронежа

Неизвестные спилили часть деревьев, высаженных в сквере «Пионерский» в мае этого года в рамках празднования 100-летия пионерской организации. Об этом сообщили в управлении экологии Воронежа в среду, 1 июня.

Там напомнили, что в общей сложности высадили 15 деревьев: 8 лип, 7 рябин и 20 кустов сирени. О том, что часть из них спилили, экологам сообщили горожане. Сейчас готовят соответствующее обращение в полицию.

- Управление экологии возмущено таким варварством и надеется на то, что правоохранительные органы установят виновных и те понесут ответственность, предусмотренную законодательством, - рассказали в управлении.

За уничтожение зеленых насаждений по статье 206 УК РФ максимальное наказание – до двух лет лишения свободы со штрафом от 100 до 200 тыс. рублей. Кроме того, нарушителей могут привлечь и за вандализм.

Напомним, за последнее время это уже не первый случай вандализма. 28 мая на улице Чайковского несколько парней с корнем вырвали два дерева и пыталась то же самое сделать с третьим. Этот акт вандализма парни проделали в половине третьего ночи. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения.