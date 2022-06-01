На воронежской трассе автомобилист сбил косулю

Фото департамента экологии и природных ресурсов

28 мая в 8.15 на дороге, расположенной на границе Воронежа с общедоступными охотничьими угодьями Семилукского района, произошло ДТП. Автомобилист сбил самца европейской косули. Об этом сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов 1 июня.

Инспектор ДПС вызвал охотоведа КУВО «Охрана животного мира». С водителя взяли объяснение. Выяснилось, что косуля двигалась вдоль дороги.

– Данное поведение животного объяснимо. В осенне-летний период косули и другие животные покидают лесные массивы, выходят на обдув (прогулка в местах, где нет комаров, клещей). Таким образом, в местах, где расположены автомобильные дороги, в вышеуказанное время года нам необходимо быть особенно осторожными. Будьте внимательны! – предупредили в департаменте.

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