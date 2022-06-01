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Общество1 июня 2022 11:12

За неделю 152 воронежцам потребовалась медпомощь из-за укуса клещей

С начала сезона к врачам обратились 719 человек
Мария Щербакова
Показатель не превышает среднемноголетних значений

Показатель не превышает среднемноголетних значений

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошлую неделю с укусами клещей за медицинской помощью обратились 152 жителя Воронежской области. В общей сложности с начала сезона пострадало 719 человек. Такие данные сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в среду, 1 июня. Там отметили, что показатель не превышает среднемноголетних значений.

Санитарные врачи добавили, что уже от клещей обработали 644,4 га в местах массового пребывания и отдыха населения. В том числе 107,2 га – на территории летних оздоровительных учреждений.

В Роспотребнадзоре заверили, что лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии полностью подготовлены к исследованиям на определение инфицированности присосавшегося клеща.

Обратиться можно по адресу: Воронеж ул. Космонавтов д.21 ежедневно с 08.30 до 16.00, контактные телефоны (8473) 2635241, (8473) 2641571.