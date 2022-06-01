В ДТП на Левом берегу Воронежа пострадали 3-месячный и 4-летний мальчики

Детей доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В ДТП на улице Героев Стратосферы пострадали двое детей: 3х-месячный и 4-летний мальчики. Авария произошла у дома №1 в 21.45 вторника, 31 мая. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 1 июня.

По предварительным данным, 32-летний водитель «NISSAN X-TRAIL» ехал по Ленинскому проспекту со стороны Циолковского. При повороте налево в направлении Геров Стратосферы он не уступил дорогу ВАЗ-21093, который ехал со стороны Лебедева в направлении Циолковского. Автомобили столкнулись.

В результате детям, пассажирам иномарки, потребовалась госпитализация. Как отметили в пресс-службе Главка, мальчики ехали в специальных удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности. Кроме того, пострадали 35-летний водитель ВАЗа, житель Верхнехавского района, и его 33-летний пассажир. С различными травмами их также доставили в медучреждение.